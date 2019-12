Corpo foi encontrado em galhada nas águas do rio Negro

Na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h40min, uma equipe do Corpo de Bombeiros com a lancha coral, se deslocou até as águas do rio Negro, na localidade de Baitacas, onde segundo informações recebidas, encontraram um corpo preso a uma galhada.

No local os bombeiros constataram a veracidade dos fatos, se tratava de um masculino com idade entre 40 a 50 anos, sem camiseta, calça jeans, estava enroscado numa galhada na posição ventral em estado avançado de putrefação.

Foi efetuado o recolhimento do corpo e informada a OBM de Mafra a qual acionou ao IGP e Policia Militar e Civil, para serem tomadas as providencias.

A equipe dos bombeiros levou o corpo, até a rampa na entrada do campo do Peri e ficou aos cuidados do IGP. Até o momento não tivemos maiores informações sobre a identificação do masculino.