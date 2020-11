Corpo foi encontrado no rio Bandeira na Vila Ivete

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (05/11) por volta das 08 horas, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Doutor José Boiteux, Vila Ivete, para atender uma ocorrência de um corpo em óbito.

No local em contato com o solicitante, um funcionário de uma lavação de veículos, onde o mesmo encontrou um corpo às margens do rio Bandeira.

Foi isolado o local até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, os quais assumiram a ocorrência.

Pelas investigações preliminares, se trata de um homicídio por espancamento, devido às lesões que a vítima, um homem de 30 anos de idade apresentava.

Também foi encontrado sangue e sinais de luta numa quitinete próximo daquele local, onde segundo testemunhas a vítima havia alugado.

O Corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.

