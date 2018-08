Criança de 06 anos foi atropelada na Vila Ferroviária

No final da tarde desta sexta-feira (03/08) as guarnições de serviço do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a Rua São João Maria na Vila Ferroviária, para prestar atendimento a um atropelamento.

No local as equipes dos bombeiros depararam com uma criança de 06 anos, deitado sobre a calçada em decúbito dorsal. O menino estava consciente, com escoriações no membro superior direito região distal, com edema na cabeça na região frontal.

O veículo envolvido no atropelamento era um Sandero, placas de Mafra, tendo como condutor um homem de 34 anos, permaneceu no local, juntamente com o pai do menino atropelado, até a chegada da equipe da Policia Militar de Mafra, para prestarem esclarecimento.

Após atendimento pré-hospitalar o menino foi conduzido ao hospital São Vicente de Paulo, acompanhado por sua mãe.