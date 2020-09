Crianças fogem de casa por medo do pai violento

Na manhã da última sexta-feira (28/08) por volta das 09h20min a Polícia Militar de Rio Negro recebeu uma denúncia de desaparecimento de crianças da residência da Rua José Seidel na Vila Ema.

Diante dos fatos uma equipe policial se deslocou até ao endereço citado, onde em contato com o pai o mesmo relatou que seus filhos de 08 anos (menino) e 13 anos (menina) haviam sido desaparecidos desde as 16 horas da tarde.

A informação foi complementada pela solicitante a madrasta das crianças e relatou que as mesmas haviam escapado pulando um muro da parte de trás da casa.

A equipe policial perguntou se havia algum motivo para as crianças a realizar tal ato e respondeu que não faziam ideia.

Diante dos fatos a equipe policial começou a realizar buscas e seguiu em direção a Santa Catarina. Segundo informações repassadas pelo pai das crianças a mãe reside em Papanduva.

Por volta das 19 horas a equipe policial conseguiu localizar os menores desaparecidos. As crianças relataram que fugiram de medo do pai delas.

Segundo as crianças era muito violento e batia nelas com frequência e por estarem com medo fugiram. Segundo relato das crianças elas pularam o muro com mochilas com roupas de viagem.

Elas seguiram pelo mato e se abrigaram numa casa nas proximidades e esperaram anoitecer para seguir a pé até o município de Papanduva.

A Polícia Militar diante dos fatos acionou o Conselho Tutelar para verificar a situação e através de uma conselheira a mesma realizou contato com a mãe das crianças, visando à solução da situação destas crianças assustadas, segundo elas com as agressões do pai.