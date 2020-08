De posse de faca ameaçou de morte e agrediu a mãe e irmã

Compartilhar no Facebook

Na noite deste domingo (02/08) por volta das 19h10min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Benemérito Aroldo Schermack Peil no bairro da Vila Nova, para atender mais uma ocorrência de violência doméstica.

No local uma mulher de 19 anos de idade, relatou que seu irmão chegou a casa embriagado e portando uma faca a ameaçou de morte e agrediu fisicamente ela e sua mãe de 62 anos de idade. O irmão ainda causou danos no interior de residência.

O agressor, um homem de 31 anos de idade, fugiu do local antes da chegada da PM, sendo prestado atendimento e orientações as vítimas e lavrado o Boletim de Ocorrência.

Algum tempo após a saída dos policiais o referido homem retornou à residência, ainda mais agressivo. Com a chegada da viatura da Policia Militar veio novamente a fugir, pulando cercas e muros.

O agressor acabou sendo preso em flagrante por Ameaça, Lesões Corporais e Dano, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.