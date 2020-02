Desferiu um gole de punhal no vizinho e fugiu

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado (08/02), por volta das 19h30min a Policia Militar de Mafra atendeu uma tentativa de homicídio na Avenida Coronel José Severiano Maia na Vila Buenos Aires.

Um homem de 54 anos de idade acabou sendo atingido, por um golpe de punhal no tórax. O autor do golpe o seu vizinho, fugiu do local, antes da chegada da Policia Militar.

A equipe da PM acionou o Corpo de Bombeiros de Mafra, que conduziu a vítima até o Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico, devido a gravidade do ferimento.

Também foi acionada a Polícia Civil de Mafra que assumiu a ocorrência, sendo ainda lavrado o Boletim de Ocorrência.