Desocupados na Praça Lauro Muller ameaçam feirantes e transeuntes

Quem passa pela Praça Lauro Muller no alto de Mafra, depara com uma cena de desocupados, que rotineiramente permanecem no local, fazendo consumo de bebidas alcoólicas e substâncias químicas (drogas).

Na manhã desse sábado, por volta das 09h25min a Policia Militar de Mafra foi acionada para comparecer ao local, onde cinco destes elementos, estavam importunando transeuntes que por ali passavam, bem como os feirantes que trabalham para seu sustento aos sábados neste local.

Os policiais acionaram a Assistente Social da Prefeitura Municipal de Mafra que compareceu e deu encaminhamento aos mesmos e também determinou a limpeza do local por funcionários da prefeitura.

Já por volta das 10h45min a Polícia Militar retornou ao local, pois três dos cinco elementos anteriormente abordados anteriormente retornaram ao local após serem atendidos pela Assistente Social.

Eles começaram a importunar e ameaçar os feirantes e pessoas que por ali passavam. Um dos referidos desocupados se evadiu do local antes da chegada da PM. Os outros dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, onde foi lavrado em desfavor de ambos um Termo Circunstanciado (TC), por Perturbação do Trabalho/sossego alheios e Ameaça.