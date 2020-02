Deu entrada no hospital de Rio Negro vitima de disparo de arma de fogo

No último domingo (02/02) por volta das 13h15min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu um comunicado do plantão do hospital Bom Jesus, informando que um elemento teria dado entrada sendo vitima de disparo de arma de fogo.

Uma equipe policial se deslocou até ao local e constatou os fatos, com a vitima dando entrada no hospital, com um disparo de arma de fogo na região do ombro.

A vitima relatou aos policiais, o autor do disparo teria sido de um vizinho, morador no bairro Estação Nova. Ele possui um revolver calibre 32 e desconhece os motivos do disparo contra ele.

O autor após o disparo se evadiu em direção a um matagal. A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações do bairro, mas o autor do disparo não foi localizado.