Dois elementos assaltam pedestre em Mafra e são presos em Rio Negro

Na manhã deste domingo (15/03) uma parceria entre a Polícia Militar de Mafra e de Rio Negro, colocaram atrás das grades dois elementos, que teriam assaltado um senhor de 70 anos, quando o mesmo aguardava o ônibus na cidade mafrense.

Um policial da guarnição de Mafra estava de folga e transitava pelo centro da cidade, por volta das 10 horas, momento que presenciou dois elementos, assaltando este senhor de 70 anos.

O policial então solicitou apoio dos policiais militares de serviço e passaram a ocorrência para a Policia Militar de Rio Negro, já que os elementos fugiram sentido ao município rionegrense.

A Policia Militar de Rio Negro com as características repassadas dos autores do roubo, abordaram os dois suspeitos que foram identificados. Logo após compareceu a equipe da Policia Militar de Mafra com a vitima o qual reconheceu os autores.

Um dos autores tem vários registros de roubo, furto, posse de entorpecentes, lesão corporal dolosa, receptação, ameaças, danos, perturbação do sossego e violação de domicilio.

Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados pela equipe policial de Mafra, para a Delegacia da Policia Civil de Mafra, para serem tomadas as providencias cabíveis.