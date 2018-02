Dois homens agrediram pedestre no centro de Mafra e roubaram seu celular

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra na noite da última sexta-feira, por volta das 23h40min, foi solicitada para comparecer a Avenida Coronel José Severiano Maia no centro da cidade, para atender um assalto a um pedestre.

No local em contato com a vitima de 46 anos de idade, o mesmo relatou aos policiais, que foi abordado por dois homens, os quais lhe agrediram fisicamente com socos e se utilizando de uma pedra, resultando em lesões corporais de natureza leve e roubaram seu celular marca Lenovo.

A vitima foi conduzido ao Pronto Atendimento do Hospital de Mafra pelo Corpo de Bombeiros, para atendimento médico devido as lesões causadas. Foram realizadas rondas, sendo localizados três suspeitos, os quais não foram reconhecidos pela vítima e foram liberados.