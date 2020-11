Dois homens são presos em Mafra por porte ilegal de arma e tentativa de furto

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (11), por volta das 17h, a Polícia Militar de Mafra foi até a Localidade de Tingui, interior do município, onde funcionários que prestam serviços de escolta detiveram dois homens, com 19 e 41 anos de idade, os quais estavam furtando grãos de milho num vagão da empresa de transportes ferroviários e portavam uma espingarda calibre 22 com quatro munições.

Ambos foram presos por porte ilegal de arma e tentativa de furto e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.