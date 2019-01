Elemento com surto psicótico foi preso em flagrante em Rio Negro

Nesta quinta-feira (10/01), por volta das 8h20mina Policia Militar de Rio Negro, foi acionada via COPOM, que um elemento estava agressivo na Rua DR. Vicente Machado, nas imediações da Praça João Pessoas. Este elemento com suspeita de surto psicótico estava agredindo pedestres e danificando veículos estacionados com chutes e socos.

No local em contato com uma mulher a mesma relatou que estava saindo de um referido banco, quando avistou um funcionário de uma farmácia, lutando com este elemento que segundo ela, estava descontrolado e agressivo.

Ela relatou que ao tentar separar a briga, acabou sendo atingida com um soco no abdômen e o agressor saiu correndo, quebrando os retrovisores de veículos que estavam estacionados.

Os policiais realizaram buscas atrás deste elemento e na Rua Rio de Janeiro, próximo ao restaurante Taberna o mesmo foi abordado o qual tentou se evadir para o rio, sendo necessária a imobilização com o uso de algemas.

Com o elemento detido os policiais retornaram até a farmácia, para saber se os mesmos queriam representar contra o mesmo. Porem ninguém queria fazer a representação e ficaram cientes que poderiam fazer em até seis meses.

Quando os danos nos veículos, onde um dos proprietários de um Hyundai/Tucson havia sido danificado no pára-lama dianteiro e que posteriormente faria a representação.

No 2º Pelotão da Policia Militar o elemento detido, começou a ameaçar a equipe policial. Diante dos fatos foi lavrado o termo circunstanciado em seu desfavor.

Conforme os policiais relataram a nossa reportagem, apenas uma equipe fazia o patrulhamento e estava em outra ocorrência e não teve como vir de imediato atender esta solicitação via COPOM.

OCORRENCIA NO CONDOMINIO DO EXÉRCITO – Esta equipe policial que atendeu esta ocorrência, prendendo em flagrante este elemento, com suspeita de surto psicótico, estava em outra ocorrência no bairro Militar na Rua Marechal Deodoro no condomínio do Exército.