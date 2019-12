Elemento de moto e armado assalta mulher no bairro Bom Jesus

Na tarde desta terça-feira (17/12), por volta das 15h50min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na Rua Jacob Fuchs no bairro Bom Jesus.

No local em contato com a vitima (mulher), ela relatou que estava na via pública com seu irmão, momento que foram surpreendidos por um elemento que se aproximou, com uma motocicleta barulhenta de cor verde.

Este elemento era magro, loiro e olhos azuis, estava com uma mochila nas costas e capacete branco e deu voz de assalto, apresentando uma arma de fogo de cor preta. Ele roubou seu celular da marca Multilaser e se evadiu em seguida sentido ao bairro Passa Três.

Durante as buscas pela região atrás do autor do furto, a equipe policial foi informada, que nas proximidades, havia também ocorrido uma tentativa de furto, somente não aconteceu, devido os vizinhos terem visualizado e gritado com o autor.

Segundo os moradores o autor da tentativa do furto, possuía as mesmas características e foi reconhecida por uma moradora, como sendo a pessoa de Ronald, vulgo “Polaco”. A equipe policial não localizou nenhum suspeito e a vitima foi orientada.