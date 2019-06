Elemento tentou assaltar no cemitério e mulher reagiu com faca

A Polícia Militar de Rio Negro se deslocou até ao cemitério municipal para atender uma ocorrência de tentativa de assalto a mão armada.

No local em contato com a solicitante a mesma relatou que é atendente do cemitério municipal e um elemento trajando moletom verde e com o rosto coberto com um cachecol a abordou e fazendo menção de estar armado, deu voz de assalto.

A solicitante reagiu de posse de uma faca e o elemento se evadiu sem levar nada, tomando rumo ignorado. A equipe da PM realizou buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O fato ocorreu na última sexta-feira (14/06), por volta das 10h25min.