Elementos a pé assaltaram posto de combustível em Rio Negro

Na madrugada do último dia 04 de janeiro, por volta das 04h10min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender um assalto a um posto de combustível na Rua Dr. Vicente Machado no centro da cidade.

No local em contato com o solicitante, o mesmo relatou que chegaram 03 elementos a pé e um deles adentrou ao estabelecimento comercial. Este elemento com a mão na cintura, fazendo menção de estar portando algum tipo de arma, onde anunciou o assalto e obrigou-o a entregar todo o dinheiro que tinha no caixa.

Os outros dois elementos ficaram dando cobertura e renderam o seu companheiro de trabalho, onde não foi possível reconhecer nenhum deles, estavam com capuz de moletom puxado no rosto.

Após o assalto os elementos fugiram em sentido a Rua XV de Novembro e foi realizado patrulhamento, mas nenhum dos três suspeitos foi encontrado.