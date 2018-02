Elementos armados com faca invadiram residência na Vila Solidariedade

No inicio da manhã desta terça-feira (30/01), por volta das 06 horas a Policia Militar de Mafra foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a mão armada numa residência na Rua Euzébio Fritz no bairro Vila Solidariedade.

No local as vitimas duas senhoras relataram que foram acordadas por dois elementos, armados com faca e as ameaçaram e roubaram cerca de R$ 50,00, que estava com uma das mulheres e fugiram.

Um dos elementos foi detido pelos vizinhos e tinha 28 anos de idade, natural de Rio Negro com passagens criminais. O outro elemento conseguiu fugir, onde a PM continua as investigações para identificá-lo e prende-lo.