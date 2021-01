Elementos assaltam farmácia no centro de Quitandinha

Na manhã desta segunda-feira (25/01), por volta das 11h40min, a equipe da Polícia Militar de Quitandinha, recebeu um comunicado que uma farmácia na Avenida Eleutério Fernandes de Andrade estaria acontecendo um assalto.

De imediato a equipe policial se deslocou até ao local, onde em contato com os funcionários da farmácia os mesmos relataram que dois elementos fazendo menção de estarem armados, chegaram até ao local e deram voz de assalto.

Eles subtraíram certa quantia em dinheiro e saíram da farmácia e entraram num veículo Honda prata. A equipe policial após colher estas informações, efetuou patrulhamento nas imediações, sendo também repassado via rádio e grupos de aplicativos Whatsapp a situação às demais viaturas policiais da área.

Os suspeitos não foram localizados e a equipe policial retornou a farmácia para averiguar as imagens de monitoramento. Foi possível constatar que utilizaram um veículo New Fiesta na cor branca. Os elementos seriam de estatura mediana, um deles com roupas e calçados e bonés na cor preta e portava numa das mãos uma bolsa listrada preto e branca e com alças rosa.

O outro elemento trajava jaqueta preta, boné e calça na cor mostarda (boné com a sigla NY escrita na cor branca) e usava no momento brinco na cor preta em ambas as orelhas.

Nas imagens através das câmeras foi possível identificar o veículo utilizado para a ação dos elementos, o qual se trata de um Ford/Fiesta na cor branca, placas – PCT-7A20.

