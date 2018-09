Embriagado tentou atingir esposa com um golpe de faca

Nessa segunda-feira (27/08), por volta das 20h35min a Policia Militar se deslocou até a Rua Benemérito Miguel Zatesko no bairro Imbuial, para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde uma mulher de 53 anos de idade, foi agredida por seu marido de 49 anos de idade.

No local em contato com a vitima, a mesma relatou a equipe da PM, que seu marido estava embriagado e a agarrou pelo pescoço e tentou agredi-la, com um golpe de faca. A mulher ao tentar se defender da faca colocou as mão na frente, resultando num corte numa das mãos.

O marido foi preso em flagrante por ameaça e lesões corporais com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

A vítima foi conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Corpo de Bombeiros.