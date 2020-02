Empresa foi arrombada em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta quinta-feira (06/02), por volta das 03h30min, a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, para averiguar um suposto disparo de alarme em uma empresa, situação esta repassado por uma empresa de vigilância.

Foi entrado em contato com o proprietário da empresa, que se fez presente no local e constatou o furto de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) do caixa.

Foram realizadas rondas nas proximidades, porém o autor não foi localizado e a vitima foi orientada.