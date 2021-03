Empresário é atacado por enxame de abelhas em Mafra

No último domingo (21/02) por volta das 14h20min a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocou até a Rua Santos Dumont no bairro do Jardim América, para atender uma ocorrência de ataque de abelhas.

No local as equipes dos bombeiros encontraram a vítima em decúbito dorsal e com a camisa no rosto e a calça na altura dos joelhos e estava sendo atacado por um enxame de abelhas.

Os bombeiros utilizaram o EPI para acessar o local e a vítima foi coberta com cobertor e foi utilizada maca rígida para retirá-lo do local que era de difícil locomoção. A vítima recebeu 15 litros de oxigênio terapia via máscara facial. A vítima estava consciente e orientada e apresentava picadas por toda extensão do corpo e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento medição e o local foi isolado e deixado em segurança.