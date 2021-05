Empresas de Mafra são alvos de operação da Polícia Civil que apura suspeita de fraudes em licitações

A Polícia Civil deflagrou na tarde desta sexta-feira (7) uma operação para apurar a suspeita de fraudes em licitações na região do Planalto Norte catarinense. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em empresas de Auto Peças e Oficinas Mecânicas na cidade de Mafra-SC.

Na operação foram presos três homens por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo arbitrada fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada conduzido.

O foco da investigação é a participação de empresas em pregões públicos para o fornecimento de peças automotivas e serviços mecânicos para as prefeituras da região.

As diligências investigatórias, que contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra/SC, revelaram que, na prestação destes serviços e no fornecimento de peças para a manutenção da frota de veículos municipais, inúmeras Notas Fiscais eram fraudadas com informações ideologicamente falsas, ou seja, havia simulações de venda de peças, que na verdade nunca foram instaladas nos veículos, o mesmo ocorria com relação ao valor das horas de trabalho prestadas.

Segundo as investigações, as possíveis fraudes envolveram ex funcionários públicos, em razão disso, podem ter ocorrido, em tese, os crimes de peculato; corrupção ativa e passiva e falsidade ideológica.

Durante as investigações foram recuperadas baterias e lubrificantes desviados da Prefeitura Municipal de Mafra/SC.

As investigações da Operação batizada de JUNTANDO AS PEÇAS prosseguem sob o comando da Divisão de Investigações Criminais de Mafra/SC. Os locais das buscas não foram divulgados, bem como, das pessoas e empresas investigadas, em razão da Legislação que rege o tema.