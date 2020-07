Entregou encomenda de empadão e foi agredida por mulheres

Na noite desta quarta-feira (01/07) por volta das 19 horas a Polícia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de agressão contra mulher.

A mulher relatou que sua filha de 17 anos de idade, quando foi entregar uma encomenda de empadão, acabou sendo agredida por três femininas, sendo uma menor de idade,

A agressão segunda ela, aconteceu na Rua Cônego José Henzer e seria tido por causa de seu namorado.

Os policiais em contato com as agressoras as mesmas relataram, que após uma discussão entraram em vias de fatos.

O namorado estava no momento junto com a sua namorada e veio a agredir uma das mulheres que estava com lesão no rosto.

Ambas as partes foram orientadas pela equipe policial, não sendo possível realizar o Termo Circunstanciado por falta de sistema.