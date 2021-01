Entrou de capacete e foi até ao caixa e deu voz de assalto

Na noite do último dia 22/01, por volta das 21h10min uma mulher entrou em contato via 190 com a Polícia Militar de Campo do Tenente, para anunciar que foi alvo de assalto em seu estabelecimento comercial na Avenida Miguel Komarchewski.

A vítima relatou que um masculino de estatura mediana, entrou ao estabelecimento de capacete de cor azul na cabeça e se dirigiu até o caixa, onde a mesma estaria e deu voz de assalto de posse de um revólver cromado na mão.

Diante dos fatos apurados uma equipe policial se deslocou até ao estabelecimento comercial. No local em contato com o esposo da vítima o mesmo relatou que sua esposa estaria no caixa na hora do fato e ficou nervosa e foi para sua residência.

O esposo da vítima relatou que o masculino adentrou ao estabelecimento com capacete na cabeça e revólver na mão e rendeu sua esposa e subtraiu cerca de 300 reais do caixa e um celular da marca Samsung J2 de cor roxa e fugiu em sentido ignorado.

A equipe policial de posse das informações realizou patrulhamento, mas nenhum suspeito foi localizado.

