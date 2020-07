Equipamentos de informática causam princípio de incêndio em Mafra

Por volta das 20h35 desta segunda-feira (06), o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de incêndio em fase inicial na Vara do Trabalho de Mafra.

Chegando ao local a equipe se deparou com a edificação aberta e com as luzes acesas, com o ambiente tomado por uma leve fumaça e os alarmes de incêndio acionados. Após averiguação foi detectado que a fumaça seria proveniente da sala dos servidores e que o equipamento nobreak de alimentação do sistema foi o responsável pelo princípio de incêndio, sendo abertas as janelas e portas para ventilação natural do ambiente. O referido equipamento por estar ainda aquecido foi desconectado e conduzido para outro local, ventilado e sem materiais para propagação de chamas.

Ninguém ficou ferido. O dano ocorrido foi apenas no equipamento, não atingindo os demais componentes da seção onde se encontrava.