No dia 31 de janeiro, às 14 h, a Polícia Militar deslocou até a Avenida Cel. José Severiano Maia, onde registrou um furto a estabelecimento comercial. Segundo a vítima, seu escritório foi fechado na tarde de sexta-feira, e no dia seguinte, sábado, foi informada por um vizinho do prédio que seu escritório havia sido arrombado.

No local foi constatado o furto de um computador marca LG, cor preto e cinza. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientada a vítima.