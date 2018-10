Esposa durante discussão recebe tapa no rosto no bairro Alto

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (08/10) por volta das 10h20min a Policia Militar de Rio Negro, atendeu na Rua Celso Antônio Henning no bairro Alto, uma ocorrência de violência doméstica “Lei Maria da Penha”.

No local em contato com a esposa a mesma relatou aos policiais, que teve uma discussão com seu marido e o mesmo desferiu tapa em seu rosto e ainda machucada sua mão.

O agressor antes da chegada da equipe da PM, havia se evadido da residencia e foram realizadas buscas, mas o marido não foi encontrado e a vitima foi orientada.