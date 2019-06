Estacionou veículo e foi assaltado por dois elementos armados com revolver

Compartilhar no Facebook

Por volta das 19h45min desta quarta-feira (05/06) a Policia Militar de Rio Negro, realizava policiamento no calçadão central da cidade, momento que receberam uma solicitação de um cidadão que foi assaltado.

Ele relatou que estava com seu veículo Honda CRV de cor cinza, estacionado em frente a Clinica Animal Radir Cherobin a poucos metros do calçadão. Em dado momento dois elementos, um deles trajando moletom escuro, toca e mochila nas costas e com um revolver deu voz de assalto.

O elemento exigiu que o motorista descesse do veículo e deixasse o celular e entrou no mesmo e empreendeu fuga sentido a Avenida Francisco Xavier da Silva. A equipe policial orientou a vitima e iniciou buscas para localizar o veículo, mas sem êxito.