Estelionato: mulher perde R$ 21 mil em golpe de venda de veículo pela Internet

Um caso de estelionato foi registrado na quarta-feira (28), às 14h50. Uma guarnição deslocou até a Rua Felipe Schmidt, no Centro de Mafra, onde a solicitante, uma mulher de 31 anos, relatou que comprou um veículo no site de Compra e Venda OLX, realizou transferência bancária no valor de R$ 21 mil, e o intermediador da compra sumiu após a transação bancária.

O veículo foi anunciado no site por mulher de 28 anos, porém, quem estava intermediando a negociação seria um homem, o qual manteve estórias diferentes para ambas as partes, compradora e vendedora. Para a anunciante, o homem disse que compraria o carro para repassar para a interessada, como parte de pagamento de um terreno. E para a interessada no veículo, ele afirmou que estaria intermediando a venda para a anunciante.

O homem bloqueou o contato das duas mulheres após a transferência bancária. Diante dos fatos foi realizado o boletim de ocorrência e orientado a vítima.

Detran dá alerta para golpes de veículos usados em venda pela internet

Se por acaso voc√™ anda procurando um ve√≠culo usado na internet e se deparou com um an√ļncio √† um pre√ßo muito abaixo do mercado, suspeite. O novo golpe que vem sendo aplicado por criminosos √© a venda de carros roubados com valor de venda atrativo.

Para aplicar tal fim, a placa e o documento do automóvel roubado é clonado e publicado no ambiente virtual. O Detran-SP adverte e passa algumas dicas importantes para quem quer comprar um veículo usado.

Fique atento às principais medidas à serem adotadas antes de realizar o negócio:

1 ‚Äď Fa√ßa uma vistoria de identifica√ß√£o antes de concluir a compra. O Detran.SP disponibiliza em seu site a rela√ß√£o de empresas credenciadas de vistoria para realizar este tipo de servi√ßo, cujo objetivo √© analisar a originalidade e legitimidade do ve√≠culo;

2 ‚Äď O laudo emitido pela empresa √© v√°lido por 2 meses √† contar do dia da emiss√£o. Em caso de efetiva√ß√£o do neg√≥cio, o documento pode ser usado para a transfer√™ncia do autom√≥vel. √Č fundamental que a vistoria seja realizada pelo interessado, j√° que h√° a possibilidade dos criminosos falsificarem o laudo para transmitir maior confian√ßa √† transa√ß√£o;

3 ‚Äď Consulte se h√° d√©bitos e restri√ß√Ķes no ve√≠culo. Atrav√©s do site do Detran.SP ou aplicativo dispon√≠vel para IOS e Android, √© poss√≠vel fazer este tipo de consulta de forma gratuita. Clicando em ‚ÄúPesquisas de d√©bito e restri√ß√Ķes de ve√≠culos‚ÄĚ. Tenha em m√£os somente os caracteres da placa e o n√ļmero do Renavam (Registro Nacional de Ve√≠culos Automotores);

4 ‚Äď √Č indicado que o carro passe por uma checagem geral, a fim de conferir o bom funcionamento do motor, freios e suspens√£o;

5 ‚Äď Consulte a tabela FIPE (Funda√ß√£o do Instituto de Pesquisas Econ√īmicas) para ter como base o valor a ser trabalhado numa negocia√ß√£o;

6 ‚Äď Feito o neg√≥cio, √© necess√°rio que o comprador fa√ßa a transfer√™ncia do autom√≥vel em ate 30 dias a partir do preenchimento do CRV (Certificado de Registro). Em caso de descumprimento do prazo √© aplicada uma infra√ß√£o grave com multa de R$195,23 mais cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilita√ß√£o).

Seguir o procedimento sugerido pelo Detran.SP é assegurar uma boa negociação e acima de tudo, a aquisição de um veículo com procedência correta.

* Com informa√ß√Ķes do site Na Bol√©ia