Estouraram vidro de mercado e roubaram cervejas e cigarros

Compartilhar no Facebook

O Supermercado Total localizado no bairro Bom Jesus, foi visitado na noite da última terça-feira, onde o proprietário ao chegar para abrir o estabelecimento por volta das 06 horas, deparou com o vidro quebrado com uma pedra e roubaram caixas de cerveja e maços de cigarro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A vitima foi informado por transeuntes, que os autores do roubo seriam dois elementos, um deles de estatura média e pele clara e o outro baixo com pele morena e fugiram sentido bairro Alto.

A Policia Militar de Rio Negro foi acionada e realizou patrulhamentos nas proximidades e nenhum suspeito com as características foram encontrados.