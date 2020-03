Estufa de fumo destruída pelas chamas em Rio Vermelho

Compartilhar no Facebook

A equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis por volta das 19h30min, receberam um chamada para atendimento a um incêndio, numa estufa sacadora de tabaco na localidade de Rio Vermelho no interior do município.

A equipe de incêndio rapidamente se deslocou até ao local e depararam com a estufa completamente tomada pelas chamas. Os bombeiros primeiramente realizaram o resfriamento das paredes laterais e posteriormente o combate as chamas. Para a extinção do fogo foram gastos aproximadamente, quatro mil litros de água.