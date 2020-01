Estufa de secadora de tabaco destruída pelo fogo no Rio Vermelho II

Compartilhar no Facebook

Na madrugada do √ļltimo dia 02 de janeiro, por volta das 01h50min as equipes de combate a inc√™ndio do Corpo de Bombeiros Volunt√°rios de Itai√≥polis atenderam uma ocorr√™ncia numa estufa secadora de tabaco.

Esta ocorrência de incêndio foi atendida na localidade de Rio Vermelho II, onde atingiu uma das três estufas de aproximadamente 35 metros quadrados.

Os bombeiros realizaram somente o rescaldo e o resfriamento das instala√ß√Ķes adjacentes, para que as chamas n√£o se propagassem, onde infelizmente nada mais pode ser realizado, devido o fogo j√° ter consumido o tabaco, bem como a estrutura da edifica√ß√£o.