Ex-marido foi preso em flagrante no Jardim do Moinho

Na manhã desta terça-feira (25/06), por volta das 12h15min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Fiscal Armando Fernandes, no bairro Jardim do Moinho, para atender uma ocorrência da Lei Maria da Penha.

No local uma mulher de 50 anos de idade, relatou que seu ex-marido de 35 anos de idade, está há algum tempo lhe importunando, tendo inclusive lhe ameaçado de morte. O mesmo foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha.