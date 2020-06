Família do distrito de Itaió perde tudo em incêndio

Compartilhar no Facebook

Na manhã do último sábado (13/06), por volta das 11h30min, a equipe de incêndio do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis se deslocou até a localidade do distrito de Itaió, para atendimento a um incêndio numa residência de madeira de 50 m².

Chegando ao local mencionado os bombeiros se depararam com aquela triste cena, onde a residência já havia sido consumida pelas chamas e foi realizado o rescaldo do restante.

No local a residência já se encontrava totalmente consumida pelas chamas , foram usados um divisor e duas linhas para o combate às chamas e o rescaldo do restante.

O proprietário perdeu todos os seus bens e pertences e certa quantia em dinheiro, que foram consumidos pelas chamas.