Farmácia foi alvo de assalto em Rio Negro

Na noite desta segunda-feira (28/01), por volta das 22h45min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada para atender um assalto a mão armada na Farmácia Nissei, localizada na Rua Vicente Machado.

No local em contato com um dos funcionários o mesmo relatou aos policiais, que chegaram dois elementos, um deles portando uma arma de fogo do tipo pistola e outro de posse de uma faca.

Eles anunciaram o assalto e levaram a quantia de R$ 332,87 e se invadiram do local. Segundo a vitima um dos autores apresentava ser menor de idade de pele branca, cabelo loiro e usava moletom cinza.

Já o segundo elemento era moreno, estatura média e estava usando moletom preto. No local estava presente um dos vigilantes, responsável pelo monitoramento da farmácia e mostrou para o funcionário a foto de um suspeito, conhecido pela alcunha de “Batatinha”, morador em Mafra e foi reconhecido pela vitima.