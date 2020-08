Fez uso de crack e ameaçou esposa com facão no bairro Roseira

Na noite deste domingo (09/08) por volta das 21h30min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de uma mulher de violência doméstica no bairro da Roseira na Rua Rua Ervino Paulo Weinschutz.

Ela relatou a equipe policial de plantão que estava na casa de uma amiga, próxima ao Colégio Agrícola e seu marido após ter feito uso de crack, começou ameaçá-la de morte de posse de um facão.

Ele quebrou o celular e segurava a filha de cinco anos no colo e temendo por sua integridade física, não encontrou outra saída e saiu correndo para pedir ajuda na casa de sua amiga.

A equipe policial foi até ao local mencionado e juntamente com a mulher se deslocara até a residência do casal. No local encontraram o marido no pátio com a criança no colo e o facão estava no gramado.

Diante dos fatos recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.