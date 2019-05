Na manhã do último sábado (18/05), por volta das 08h50min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada para atender uma violência doméstica na Rua Francisco de Almeida no bairro da Vila Paraná.

No local em contato com a solicitante (mãe), ela relatou aos policiais, que seu filho havia agredido o pai, com um soco no olho direito e também machucou seu braço direito.

O filho após as agressões saiu em sentido ignorado e a vitima foi orientado sobre as providencias cabíveis.