Filho agride pai com golpe de facão em Mafra

Nesta segunda-feira (5), por volta das 7h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Fiscal Armando Fernandes, Jardim do Moinho, onde um homem de 47 anos de idade relatou que foi agredido pelo seu filho, um homem de 19 anos de idade, o qual de posse de um facão o ameaçou de morte e desferiu um golpe de facão, porém a vítima se defendeu segurando na lâmina do referido facão coma as duas mãos, resultando em cortes nas duas mãos e tomando do seu agressor fugindo em seguida.

O autor das ameaças e tentativa de homicídio foi preso e encaminhado para à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.