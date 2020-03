Filho ameaça a mãe de morte no bairro Bom Jesus

Compartilhar no Facebook

Na noite desta quarta-feira (18/03), por volta das 19h5min a equipe da Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia que na Rua Jarbas Alves Nunes no bairro Bom Jesus, que a solicitante, estaria sendo ameaçada e agredida pelo seu filho de 15 anos de idade.

Na residencia em contato com a vitima a mesma relatou que seu filho de 15 anos de idade, havia a agredida no rosto e também arremessou contra ela uma bicicleta que veio acertar a região do abdômen.

O filho além das agressões proferiu ameaças, tais como, que iria lhe matar com uma faca, enquanto ela estivesse dormindo. Diante dos fatos o menor foi abordado e encaminhado a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado e a mãe negou precisar de atendimento hospitalar e não foi encaminhada ao hospital.