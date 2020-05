Filho bastante alterado quebrou porta de residência no Cunhupã

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (28/04) por volta das 08h30min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia de violência doméstica na estrada principal da localizada do Cunhupã.

Segundo o denunciante, seu irmão estaria bastante alterado, possivelmente sob efeito de substância de entorpecente e temia pela integridade física de seus pais.

Diante dos fatos uma equipe policial se deslocou até ao local, onde em contato com uma mulher a mesma relatou que estava em sua residência, momento que seu filho chegou bastante alterado e pediu as chaves do veículo.

Como o filho estava bastante alterado o pedido das chaves foi negado e o mesmo quebrou a porta para entrar. No interior da residência o mesmo revirou tudo e ameaçava a mãe a qual precisou sair do local, temendo pela sua integridade física.

A mãe relatou ainda que seu filho subtraiu uma televisão da residência e manifestou interesse em fazer uma representação contra ele.

Diante dos fatos ambas as partes foram encaminhadas a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis.