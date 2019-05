Foi agredida com tapas e marido foi preso em flagrante

Compartilhar no Facebook

Na noite de domingo, por volta das 19 horas a Policia Militar de Mafra, atendeu mais uma ocorrência de violência doméstica no bairro da Vila Ivete na Rua Ingrácio José Correia.

No local a mulher de 23 anos relatou aos policiais, que foi agredida fisicamente com tapas e puxões de cabelo pelo seu marido de 35 anos de idade, o qual se evadiu do local.

Após algumas rondas o agressor foi localizado e preso em flagrante por agressão e lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.