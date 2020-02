Foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo ex-marido no Faxinal

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado (01/02) a equipe da Policia Militar de Mafra, por volta das 20h45min, atendeu mais uma ocorrência de violência doméstica.

A equipe se deslocou até a Rua Pioneiro Jorge Grossel no bairro Faxinal, onde em contato com a mulher de 41 anos de idade a mesma relatou que esta em processo de separação do seu ex-companheiro.

Ela relatou aos policiais, que foi agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo referido homem, o qual fugiu para o matagal antes da chegada da PM. A vítima foi orientada sobre as disposições constantes da Lei Maria da Penha.

Farmácia Popular de Rio Negro foi arrombada

Na madrugada desta terça-feira (04/02), por volta das 04h55min o plantão da Policia Militar de Rio Negro, recebeu um comunicado que a Farmácia Popular na Rua Vicente Machado, foi arrombada e assaltada.

No local a equipe policial constatou que uma das janelas dos fundos havia sido quebrada e que um elemento adentrou e praticou o furto.

Foi furtado alguns medicamentos e possivelmente certa quantia em dinheiro, os quais não foram possíveis a confirmação através da solicitante.

A solicitante se comprometeu a fazer o levantamento do prejuízo e complementar o boletim de ocorrência deste arrombamento.

A equipe policial realizou buscas no centro e bairros próximos, mas nenhum suspeito foi localizado.