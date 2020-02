Foi agredida pelo ex-marido no bairro Alto

Na manhã do último domingo (16/02), por volta das 10h30min a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Doutor Celso Antônio no bairro Alto, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local a vitima relatou aos policiais, que foi agredida com socos e chutes desferido pelo seu ex-marido. As agressões ocasionaram hematomas em seu rosto e o ex-marido, não se encontrava mais no local e a vitima foi orientada.

A vitima conforme boletim de ocorrência, dias antes já havia tido uma discussão com o ex-marido e foi acionado a Policia Militar e a guarnição foi dispensada pela mesma.