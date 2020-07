Foi agredida pelo marido no bairro do Passo em Mafra

Na parte da tarde deste domingo (12/07) por volta das 16h50min a Central Regional de Emergências 190 da Polícia Militar de Mafra recebeu uma ligação telefônica de uma mulher de 26 anos de idade, denunciando que estava sendo agredida pelo companheiro e a ligação caiu em seguida.

Através do número do telefone foi localizado o endereço da vítima, pois já havia outros Boletins de Ocorrência por violência doméstica. A Polícia Militar diante dos fatos se deslocou então até a Rua Elzira Bley Maia no bairro do Passo, onde em contato com a vítima a mesma relatou que foi agredida fisicamente pelo seu companheiro.

Segundo ela o mesmo a segurou pelo pescoço e a jogou no chão, relatando ainda que as agressões e ameaças de morte são constantes.

A vítima foi orientada a requerer Medidas Protetivas junto a Delegacia da Mulher, e lavrado o Boletim de Ocorrências. Foram realizadas rondas, porém, o agressor não foi localizado.