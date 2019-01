Foi agredida por ex-marido ciumento que desconfiado invadiu residência

No último domingo por volta das 16 horas uma mulher, compareceu ao 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, relatando que sofreu agressões por parte de seu ex-marido no interior de sua residencia na Rua Carlos Pereira Tourinho.

A vitima relatou que seu ex-marido chegou sua residencia, para levara seus filhos, onde o mesmo acabou pulando a grade do muro e arrombando a porta, momento que apanhou uma porta retrato e jogou contra ela.

Segundo a vitima em seguida o ex-marido, começou-a agredi-la no chão com socos na face, resultando também em escoriações no joelho esquerdo, devido os cacos de vidro do porta retrato, estarem quebrados no chão.

A violência foi presenciada pelos filhos adolescentes e logo após as agressões o ex-marido saiu em sentido ignorado. A equipe de plantão da PM, perguntou o porquê do motivo das agressões.

A vitima relatou que seu ex-marido, suspeitava de um possível relacionamento e que o mesmo poderia estar dentro da residencia.

Diante dos fatos os policiais de plantão, orientaram a vitima a procurar atendimento médico devido às lesões e procurar a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro para os procedimentos cabíveis.