Foi agredido no Jardim do Moinho por dois elementos

Compartilhar no Facebook

No início da manhã deste domingo (14/06), por volta das 06h10min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos no Jardim do Moinho, para atender uma ocorrência de agressão física.

No local um homem de 35 anos de idade, relatou aos policiais que foi agredido fisicamente, por dois elementos que fugiram do local antes da chegada da PM.

A vítima foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento de Mafra (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apresentando ferimentos na face e fratura no nariz.