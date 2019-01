Foi ameaçado com faca no bairro Amola Flecha

No último sábado (05/01), por volta das 10 horas, a Polícia Militar de Mafra deslocou até o bairro Amola Flecha. No local foi conversado com um homem de 32 anos que devido um desacordo comercial, sofreu ameaça de um elemento que portava uma faca. O autor da referida ameaça não se encontrava no local.

