Foi ameaçado pela patroa no bairro Bom Jesus

Nesta segunda-feira a equipe da Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Severo de Almeida no bairro Bom Jesus, para averiguar uma ocorrência de ameaça.

No local em contato com o solicitante o mesmo relatou que teve uma discussão com sua patroa e acabou sendo ameaçado, onde a mesma o intimou e disse “Se falar algo vai ver o que é bom”.

Segundo o funcionário a sua patroa possui arma de fogo e por este motivo teme por sua integridade física. Diante dos fatos ambos foram encaminhados a sede da 2ª Cia da PM de Rio Negro, para a lavratura do Termo Circunstanciado e foram liberados após.