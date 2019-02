Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Rio Negro recebeu uma solicitação via 190, por volta das 16 horas desta terça-feira (05/02), aonde uma mulher veio a relatar que foi assaltada nas trilhas do Seminário Seráfico.

A vitima relatou que estava andando pelas trilhas do Seminário, momento que foi surpreendida por dois elementos, uma deles trajando camisa laranja e de posse de um revolver, deram voz de assalto.

Eles levaram seu celular, sua carteira com documentos pessoais e uma pasta com documentos diversos. Uma equipe da PM se deslocou até ao local e realizou buscas pelas trilhas e pelo entorno do Seminário, mas nenhum suspeito foi encontrado.