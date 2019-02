Foi assaltado no terminal rodoviário de passageiros em Mafra

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (11/02), por volta das 00h15min a Policia Militar de Mafra, se deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia no centro da cidade, para atender um assalto no terminal Rodoviário de Passageiros.

No local um homem de 26 anos de idade relatou a equipe policial, estava aguardando o ônibus no terminal rodoviário de passageiros, quando foi surpreendido por dois elementos, faziam menção de estarem armados os quais roubaram sua carteira com documentos e um celular.

A equipe da PM realizou rondas em busca dos autores, mas nenhum suspeito foi encontrado.