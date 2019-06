Foi espancado por seis homens na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

A Pol√≠cia Militar de Mafra na noite desta quarta-feira (19/06), por volta das 21h40min, se deslocou at√© a Rua do Port√£o no bairro da Vila Nova, onde segundo uma testemunha, um elemento foi espancado por seis homens, que ap√≥s as agress√Ķes se evadiram.

A equipe policial identificou a vitima de 27 anos, apresentava v√°rias les√Ķes, principalmente na face e foi conduzida ao Pronto Atendimento do Hospital S√£o Vicente de Paulo pelo Corpo de Bombeiros de Mafra.

Foi lavrado pelos policiais militares o Boletim de Ocorrência e comunicado o Delegado de Plantão da Polícia Civil, o qual iniciou as diligências para apurar o fato inicialmente como crime de tentativa de homicídio.